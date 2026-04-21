21/04/2026 11:36
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報2.44厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.44286厘，升0.709基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.57155厘，跌1.351基點。
隔夜息報2.54405厘，跌7.845基點；一周拆息跌6.869基點，報2.46423厘，兩周則跌5.209基點，報2.51446厘。長息方面，六個月拆息跌0.994基點，報2.75768厘，一年期則跌3.095基點，報3.00554厘。
港元匯價今日在7.8329-7.8284之間上落，最新報7.8311。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.54405厘，跌7.845基點；一周拆息跌6.869基點，報2.46423厘，兩周則跌5.209基點，報2.51446厘。長息方面，六個月拆息跌0.994基點，報2.75768厘，一年期則跌3.095基點，報3.00554厘。
港元匯價今日在7.8329-7.8284之間上落，最新報7.8311。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.54405
|-7.845
|一周
|2.46423
|-6.869
|兩周
|2.51446
|-5.209
|一個月
|2.44286
|+0.709
|兩個月
|2.49238
|-3.203
|三個月
|2.57155
|-1.351
|六個月
|2.75768
|-0.994
|一年
|3.00554
|-3.095
資料來源：香港銀行公會