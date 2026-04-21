21/04/2026 12:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕下調美國小型股配置至中性

▷ 普徠仕上調中國股票配置至偏高

▷ 普徠仕調整現金與長年期國債配置 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會指，近期停火協議雖暫時紓緩能源價格壓力，但伊朗局勢仍未解決，各方訴求分歧甚大，市場對不確定性持續升溫的憂慮未消，衝突進一步升級的風險仍未排除。*能源衝擊長遠影響浮現，市場關注風險對企業前景影響*能源進口國仍屬最脆弱一環，但即使美國已實現能源自給，亦難免受影響。環球能源價格上升仍會滲透至本土成本，涵蓋燃料、運輸以至更廣泛經濟層面。即使衝突最終得以緩和，能源衝擊或屬短暫，但長遠影響正在浮現，例如美國最新提出的2027年國防預算按年大幅增加近五成，其中相當部分用於應對伊朗局勢。此外，美國早前通過的《大而美法案》已推高財政開支，預計將增加近4萬億美元債務，令市場對美國財政及通脹前景的關注升溫。在地緣衝突持續之下，能源供應受限與債務水平上升的雙重壓力，正再次將通脹風險推至市場焦點，亦令市場重新關注通脹對沖部署。值得留意的是，在中東地緣政治風險升溫之際，環球大部分股市仍展現一定韌性。部分市場觀點認為，市場反映對衝突或僅屬短期的樂觀預期。然而，隨著衝突持續且風險升級，這一預期正變得愈來愈不確定。相對而言，企業盈利仍維持穩定。過去數年，即使地緣風險反覆升溫，盈利表現仍具韌性。今年盈利預期更在原有強勁基礎上加速，受惠於財政支出、資本開支、稅務優惠，以及人工智能相關機遇擴闊。踏入業績期，市場焦點將轉向企業是否開始反映上述風險對前景的影響。不過現階段，盈利動能仍為市場提供支持，並有助延續市場由少數龍頭股擴闊至更廣泛板塊的趨勢，前提是地緣局勢未有明顯惡化。*下調美國小型股配置至中性，上調中國股票至偏高配置*鑑於中東局勢推高通脹風險，並可能拖累經濟增長，普徠仕已將股票配置由偏高配置下調至中性配置。在美國市場方面，考慮到政策放鬆步伐或延後，下調美國小型股配置至中性水平。歐洲、日本及亞洲（除日本）市場方面，由於對中東能源依賴較高、較易受能源衝擊影響，亦將配置下調至中性水平。相對而言，小幅上調中國股票至偏高配置，認為其與環球市場的相關性較低。同時增加對實物資產相關股票的配置至偏高，以作通脹對沖。*減少對美長年期國債偏低配置，現金配置升至輕微偏高*固定收益方面，維持偏低配置，但已適度減少對短存續期的偏好。在短期不確定性上升下，略為減少對美國長年期國債的偏低配置，並提升對短期通脹掛勾掉期(TIPS swaps)的偏高配置，以管理通脹風險。同時，將現金配置調升至輕微偏高水平，以保留靈活性及流動性，把握潛在市場錯配帶來的機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。