21/04/2026 12:14
【中東戰火】景順：小幅上調局勢進一步緩和可能性，地緣政治風險溢價料持續
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▷ 景順小幅上調中東局勢緩和可能性
▷ 霍爾木茲海峽航運流量未明顯回升
▷ 景順維持布蘭特原油下限80美元預測
▷ 霍爾木茲海峽航運流量未明顯回升
▷ 景順維持布蘭特原油下限80美元預測
*各國央行加息預期降溫，關注霍爾木茲海峽航運*
3月油價走勢主導了利率預期，而通脹預期或是更具參考價值的指標。通脹及利率預期在3月均有所上升，但在4月已出現回落。鑑於此次衝擊的性質，相關預期在全球大部分地區仍然維持穩定，這並不足以支持聯儲局、歐洲央行或英倫銀行進一步加息。
雖然市場氣氛好轉，但霍爾木茲海峽的航運流量尚未出現明顯回升。隨著交付缺口逐步顯現，部分國家或於未來數周面臨供應短缺；即使海峽迅速重開，短期內商品流通仍難免受阻。 然而，只要投資者對貿易流最終回復正常保持信心，市場或仍會淡化短期干擾因素。
*今年油價料維持80美元水平，續看好股市偏好非美國市場*
即使霍爾木茲海峽貿易未能接近全面的貿易流通，且短期內未達成具實質意義的和平協議，景順仍認為今年布蘭特原油近月合約的下限大致在80美元水平，但同時留意到市場表現較此前預期更為樂觀。
地緣政治風險溢價料將持續一段時間。景順繼續看好股市，偏好非美國市場，並維持美元於年底前轉弱的預期。不過，市場消息瞬息萬變，投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。(wa)
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