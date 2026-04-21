21/04/2026 12:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順小幅上調中東局勢緩和可能性

▷ 霍爾木茲海峽航運流量未明顯回升

▷ 景順維持布蘭特原油下限80美元預測 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道21日專訊》中東衝突將近兩個月，景順全球研究主管Benjamin Jones指，市場並未對有關美國海軍封鎖霍爾木茲海峽的消息作出負面反應，其後美方澄清有關措施僅適用於進出伊朗港口的船隻。市場表現理想，反映投資者預期衝突可於短期內解決，貿易流通有望恢復，對經濟增長及通脹的影響預料屬暫時性。景順繼續視經由霍爾木茲海峽的貿易流量為最具經濟意義的數據指標，同時亦認為停火及相關對話屬正面發展，因此小幅上調局勢進一步緩和的可能性。*各國央行加息預期降溫，關注霍爾木茲海峽航運*3月油價走勢主導了利率預期，而通脹預期或是更具參考價值的指標。通脹及利率預期在3月均有所上升，但在4月已出現回落。鑑於此次衝擊的性質，相關預期在全球大部分地區仍然維持穩定，這並不足以支持聯儲局、歐洲央行或英倫銀行進一步加息。雖然市場氣氛好轉，但霍爾木茲海峽的航運流量尚未出現明顯回升。隨著交付缺口逐步顯現，部分國家或於未來數周面臨供應短缺；即使海峽迅速重開，短期內商品流通仍難免受阻。 然而，只要投資者對貿易流最終回復正常保持信心，市場或仍會淡化短期干擾因素。*今年油價料維持80美元水平，續看好股市偏好非美國市場*即使霍爾木茲海峽貿易未能接近全面的貿易流通，且短期內未達成具實質意義的和平協議，景順仍認為今年布蘭特原油近月合約的下限大致在80美元水平，但同時留意到市場表現較此前預期更為樂觀。地緣政治風險溢價料將持續一段時間。景順繼續看好股市，偏好非美國市場，並維持美元於年底前轉弱的預期。不過，市場消息瞬息萬變，投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。