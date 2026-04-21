21/04/2026 12:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東地緣政治動盪致美元、原油、黃金傳統關係顯著變化

▷ 原油反映地緣政治供應風險，美元短期避險地位確立

▷ 黃金對流動性及利率敏感，定位面臨考驗 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道21日專訊》安聯投資指，在中東地緣政治局勢持續動盪下，美元、原油與黃金三大核心宏觀資產之間的傳統關係正出現顯著變化，反映市場在高度不確定環境中的脆弱性與複雜性同步升溫。傳統而言，美元與油價往往呈反向關係，即當美元走強時，油價傾向回落，反之亦然。然而，自衝突爆發以來，美元與油價同時上漲。與此同時，美元與黃金之間歷來呈現的反向關係則進一步強化，美元回升的同時，金價出現回落。相關走勢明顯有別於衝突爆發前的市場格局，當時美元長時間處於弱勢，而黃金則持續走高。*原油高度反映地緣政治供應風險，美元短期重新確立避險貨幣地位*安聯投資多元資產首席投資總監Gregor MA Hirt分析指，地緣政治衝擊正與全球經濟更深層的結構性轉變相互作用，從而改變了驅動黃金、原油及美元的市場力量。他表示，原油已轉化為高度反映地緣政治供應風險的資產。今年3月油價累升約六成，反映市場憂慮霍爾木茲海峽可能受阻，以及中東能源供應中斷所帶來的重大供應威脅。能源價格急升同時推高全球通脹壓力，進一步鞏固油價高企的基礎。美元方面，Hirt指，美元在短期內重新確立避險貨幣地位，並受惠於能源價格上升。隨著美國成為主要石油淨出口國，能源價格走高往往有助改善美國相對其他經濟體的貿易條件，亦可能促使全球金融環境收緊，短期內對美元形成支撐。此外，美元亦受套利交易帶動，投資者利用美國相對其他主要經濟體較高的預期利率進行配置。*黃金市場定位面臨考驗，短期表現更接近戰術性資產*相反，黃金的市場定位則正面臨考驗。Hirt指，短期內黃金表現更接近戰術性資產，其走勢對流動性、利率及市場持倉變化的敏感度，甚至高於地緣政治風險。在近期相關性急速收窄的情況下，黃金價格與其他傳統避險分散資產（包括股票及債券）一同下跌。這部分反映投資者在金價累積可觀升幅後趁機獲利，同時亦不排除部分央行出售黃金，以及市場對加息以對沖能源通脹的預期升溫，推高債券收益率，令固定收益資產短期內相對黃金更具吸引力。Hirt補充，在貨幣、大宗商品及股票市場波動同步加劇的環境下，短期價格走勢愈來愈受到資金流向與持倉配置影響，與基本面因素同樣重要。他建議投資者跳出短期市場噪音，從中期角度審視更具持續性的影響因素。*對大宗商品維持審慎樂觀，維持美元中長期走弱判斷*在資產配置上，安聯投資對大宗商品（包括原油）維持審慎樂觀，認為持續高企的風險溢價，有助其在投資組合中發揮地緣政治對沖作用，而供應擾動持續的時間，將成為決定油價高位能否延續的關鍵。貨幣方面，安聯投資仍維持美元中長期走弱的判斷，主要反映美國財政壓力上升，以及全球投資者逐步降低對美國資產依賴的趨勢。Hirt強調，儘管短期市場走勢對美元形成支持，但相關利好未必具有可持續性，因此在貨幣配置上保持戰術靈活性仍然至關重要。對非美國投資者而言，現階段持有一定美元資產，仍有助於緩衝市場波動，特別是在歐洲經濟更易受衝擊、歐元偏弱的背景下。*黃金中期仍受多項結構性因素支持，宜評估更吸引重新部署機會*至於黃金，安聯投資認為其中期前景仍受多項結構性因素支持，包括央行需求、財政可持續性憂慮及去美元化趨勢，同時亦受惠於美元中期走軟、實質利率回落及零售投資需求。短期內，投資者宜密切關注散戶資金流向、黃金ETF變化及技術指標，以評估更具吸引力的重新部署機會。整體而言，近期市場出現的「洗牌」現象，再次提醒投資者不宜視既有資產關係為理所當然。地緣政治衝擊正與結構性變化交織，重塑市場運作邏輯，亦進一步凸顯戰術靈活性的必要性。投資者需著力提升投資組合的韌性，而非單靠歷史相關性作出判斷。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。