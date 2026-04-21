21/04/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升54點子，止三連跌報6.8594，創近一周高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8594，較上個交易日升54點子，止三連跌，創4月15日以來近一周新高，較市場預測偏弱逾480點，上個交易日報6.8648。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8594
|-54.00
|1歐元/人民幣
|8.0565
|+163.00
|100日圓/人民幣
|4.3065
|+16.00
|1港元/人民幣
|0.8759
|-7.50
|1英鎊/人民幣
|9.2489
|+157.00
|1澳元/人民幣
|4.9038
|+147.00
|1紐元/人民幣
|4.0367
|+195.00
|1新加坡/人民幣
|5.3844
|+77.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7847
|+407.00
|1加元/人民幣
|5.0084
|+153.00
|1人民幣/林吉特
|0.5773
|+4.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9934
|-1444.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3908
|-75.00
|1人民幣/韓元
|215.3800
|+56.00