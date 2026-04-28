21/04/2026 08:50

【ＡＩ】月之暗面發布並開源Kimi K2.6，Agent集群及長程編碼能力顯著提升

《經濟通通訊社21日專訊》月之暗面發布並開源大模型Kimi K2.6，通用Agent、代碼、視覺理解等綜合能力全面提升，在多個基準測試優於或持平GPT-5.4、Claude Opus 4.6和Gemini 3.1 Pro等閉源模型。



據介紹，Kimi K2.6長程編碼能力得到顯著提升，在測試中可不間斷編碼13小時，編寫或修改超過4000行代碼。同時大幅增強了Agent自主化執行能力，由K2.6模型驅動的Agent集群架構最多支持300個子Agent並行運行、執行約4000個協作步驟，可一次性完成從文檔到網頁、再到PPT和表格的多產物端到端交付。針對高負載工作流與OpenClaw、Hermes Agent等主動式Agent框架，K2.6具備自動化任務處理能力，支持長達5天的持續自主運行。



目前，Kimi K2.6已上線Kimi官網、最新版應用、API和Kimi Code編程助手。(wn)