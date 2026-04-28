21/04/2026 09:18

【ＡＩ】國產GPU公司曦望再獲逾10億元融資，估值超百億

《經濟通通訊社21日專訊》全棧自研AI推理GPU企業曦望(Sunrise)4月20日宣布完成新一輪超10億元（人民幣．下同）融資，這是2026年AI推理落地潮以來，國內GPU賽道最大單筆融資之一。據介紹，本輪融資資金將主要用於新一代啟望S3推理GPU的規模化量產交付、全棧軟件生態建設，以及S4/S5後續芯片的研發迭代。



曦望前身是商湯(00020)大芯片部門，在2024年底從商湯拆分獨立。分拆獨立一年多，曦望已累計完成七輪融資，總融資額約40億元。在此前的一年內，曦望已完成近30億元戰略融資，估值超百億。投資方包括三一集團旗下華胥基金、第四範式(06682)、杭州數據集團、正大機器人、協鑫科技(03800)等產業投資方，以及IDG資本、高榕創投、松禾資本、中金資本等知名機構，同時也獲得誠通混改基金等國資背景資本投資。(wn)