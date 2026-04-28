21/04/2026 17:21

【ＡＩ】騰訊雲開源AI Agent沙箱底座Cube Sandbox

《經濟通通訊社21日專訊》騰訊雲今日宣布正式開源Cube Sandbox，這是一套面向AI Agent的執行環境底座，也是業內首個兼顧硬件級隔離與亞百毫秒啟動的開源沙箱服務。



據介紹，在當前主流的AI Agent架構中，沙箱執行環境已成為「標配組件」。Agent需要依賴此類「虛擬電腦」以承載代碼執行與工具調用，並逐漸收斂到統一的接口標準E2B。Cube Sandbox兼容E2B接口標準，開發者只需更改環境變量，即可將現有Agent應用從海外閉源方案平滑遷移到Cube Sandbox。



在性能方面，Cube Sandbox能夠在60毫秒內完成啟動，內存佔用低於5MB，並支持超兩千個沙箱實例並發運行。在兼容性方面，Manus技術棧、OpenAI Agents SDK及其他E2B生態框架均可無縫對接，開發者無需修改業務代碼，即可直接切換至Cube完成運行。(wn)