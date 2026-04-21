21/04/2026 15:56

【中東戰火】中國外交部：支持伊朗戰事相關方繼續保持停火和談判勢頭

《經濟通通訊社21日專訊》伊朗戰事持續引發關注，停火協議即將到期，目前尚不清楚美伊是否會在巴基斯坦復談。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，當前局勢處於戰和轉換的關鍵階段，越是這樣的時刻，越需要各方拿出最大的誠意。中國支持相關方繼續保持停火和談判勢頭。



郭嘉昆並稱，和平窗口既已打開，就應為盡早結束戰爭創造有利條件，中國將同國際社會一道為此發揮積極建設性作用。



*美扣押船隻涉從中國運導彈化工原料？北京：反對惡意炒作*



另外，關於美國攔截伊朗船隻，美國前駐聯合國代表黑利發文稱，美國在霍爾木茲海峽扣押的是從中國開往伊朗被用於運輸導彈化工原料的船隻。對此，郭嘉昆回應指，這是一艘外籍集裝箱船，中方反對任何的惡意關聯和炒作。伊朗戰事是國際社會面臨的最緊迫挑戰之一，應爭取早日恢復霍爾木茲海峽正常通行，恢復中東和海灣地區和平穩定。(ry)