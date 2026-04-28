21/04/2026 14:16

【ＡＩ】阿里巴巴申請「千問小酒窩」商標，涉及AI、機器人等多領域

《經濟通通訊社21日專訊》天眼查數據顯示，阿里巴巴（中國）有限公司於2026年3月10日申請了4項名為「千問小酒窩」的商標，涉及AI、人形機器人等多個領域。



就在昨天，阿里巴巴微信公眾號發布了一幅海報，文案只有「4月22日見，Hello World」，畫面是一名酒窩特徵明顯的AI虛擬女子。輿論認為，這或與數字人或人形機器人方向高度相關。



天眼查顯示，阿里「千問小酒窩」商標涵蓋第9類（科學儀器）、第35類（廣告銷售）、第38類（通訊服務）以及第42類（設計研究）共4個國際商標分類。其中，已申請項目包括人工智能即服務(AIaaS)、模擬對話用聊天機器人軟件、科學研究用具有人工智能的人形機器人、輔助人類和供人娛樂用具有交流和學習功能的類人機器人等，目前商標狀態均為「註冊申請中」。(jq)