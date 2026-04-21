21/04/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升30點子，兩連升報6.8165，創一周高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8165，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，兩連升，創4月14日以來一周新高，全日在6.8138至6.8181之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌11點子，報6.8162。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8594，較上個交易日升54點子，止三連跌，創4月15日以來近一周新高，較市場預測偏弱逾480點。



市場人士表示，市場對美伊戰爭的敏感度有所下降，若後續談判得以繼續推進，美元可能重新承壓；另外美聯儲主席候任人選沃什的聽證會也需重點關注，以了解其政策邏輯。



另一外資行交易員指出，近期主流貨幣波動率都下來了，人民幣內在也有波動收斂的需要，當前人民幣不過是回到之前的低波動率水平，「人民幣橫盤才是正常的」。



巴克萊銀行預計，儘管海灣地區是中國的重要能源來源，但中國能源供應韌性相對較強，人民幣料延續偏強走勢，後續將考驗6.80元這一關鍵關口。(jq)