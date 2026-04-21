21/04/2026 10:47

【聚焦數據】內地3月青年失業率回升至16.9%，創四個月高

《經濟通通訊社21日專訊》國家統計局公布2026年3月分年齡組失業率數據。3月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，較2月回升0.8個百分點，為2025年11月以來最高。



不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.7%，較2月回升0.5個百分點，為完善分年齡段失業率統計方法並恢復公布這項數據以來（2023年12月）的新高。



不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，較2月微升0.1個百分點，為2025年2月以來新高。



統計局日前公布，3月全國城鎮調查失業率為5.4%，為去年2月以來最高，較2月的5.3%微升0.1個百分點。一季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，與上年同期持平。(sl)