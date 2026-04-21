21/04/2026 09:00

【風雲人物】蘋果接班人特納斯是誰？負責iPhone等全線產品研發

《經濟通通訊社21日專訊》蘋果宣布，提拔內部高階主管約翰．特納斯(John Ternus)出任下一任CEO。自9月1日起，他將同時進入蘋果董事會。



特納斯現年50歲。2011年庫克從共同創辦人喬布斯手中接任CEO時，也是50歲。在加入蘋果之前，特納斯曾在虛擬研究系統公司擔任機械工程師。他擁有賓夕法尼亞州大學機械工程學士學位。



特納斯於2001年加入蘋果產品設計團隊，2013年升任硬體工程副總裁。2021年進入蘋果核心高階主管管理層，擔任硬體工程資深副總裁，直接向庫克匯報工作。



近年來，蘋果多款關鍵硬體產品布局均由特納斯統籌負責，涵蓋iPhone、iPad、Mac、蘋果手錶、AirPods全產品線研發團隊。他助力蘋果Mac系列電腦銷售回升，市佔率逐年提升。



此外，去年秋季，特納斯對外發表iPhone Air機型，這是蘋果自2017年以來對iPhone產品線幅度最大的一次革新升級。(rc)