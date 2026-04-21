21/04/2026 09:03

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▷ 接任者特努斯任職蘋果25年，負責產品開發

▷ 庫克公開信自述鄉郊出身，感謝用戶支持[原因未提供] More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》蘋果宣布CEO庫克將於今年9月卸任，轉任公司執行董事局主席。庫克向全球蘋果用戶發布公開信，回顧十五年執掌歷程，致謝用戶陪伴，並寄語新任管理者，闡釋蘋果未來的傳承與堅守。「致蘋果社群：在過去15年裏，我幾乎每天早上的開始都如出一轍。我會打開電子郵件，閱讀前一天收到來自全球蘋果用戶的信件。你們與我分享生活中的點滴，告訴我蘋果如何觸動了你們：關於你的母親被蘋果蘋果手錶救回一命的時刻；關於你在那座看似遙不可及的山頂上，捕捉到那張完美的自拍。你們感謝Mac改變了你們的工作方式，有時也會因為某些在意的功能未如預期運作，而對我提出嚴厲的意見。在每一封郵件中，我都感受到我們共同的人性脈搏。我感到一種日益深重的責任感，驅使我更加努力、走得更遠。但最重要的是，我感受到一種難以言喻的感激，感激自己竟然能成為這些郵件另一端的那個人，成為這家公司的領導。這家公司激發了人們的想像力，並以一種難以言喻的深刻方式豐富了人們的生活。這對我來說，是莫大的榮幸與殊榮。今天我們宣布，我將邁向在蘋果旅程的下一步。在接下來的幾個月裏，我將過渡到新的職位，於9月卸任CEO一職，並擔任蘋果的執行董事局主席。一位新人將接手這份我心中認為是世界上最好的工作。那位領導就是特努斯。他是一位卓越的工程師與思想家，在過去25年裏一直致力於打造用戶深愛的蘋果產品。他對每個細節都近乎痴迷，專注於任何能讓產品變得更出色、更大膽、更美觀且更有意義的可能性。他是接任這個職位的完美人選。他深切關心蘋果的本質、我們的作為以及我們所觸及的對象。他擁有的胸懷與人格特質，足以讓他以卓越的誠信領導公司。我非常自豪地稱他為蘋果的下一任CEO。在他的帶領下，這家公司將達到令人難以置信的高度，你們將從未來推出的產品與服務中，在每一分驚喜與發現裏，感受到他的影響力。我迫不及待想讓你們像我一樣認識他。這並非永別。但在這個過渡時刻，我想藉此機會說聲謝謝。這一次，不代表公司。儘管在公司內部對你們有著滿溢的感激之情，而是單純代表我自己，Tim。一個在不同時代、鄉郊地方長大的孩子，竟然能在這些神奇的時刻裏，擔任這家全球最偉大公司的CEO。感謝你們對我展現的信心與善意。感謝你們在街上或店裏與我打招呼。感謝你們在我們發布新產品或服務時與我一同歡呼。最重要的是，感謝你們信任我，讓我領導這家始終以「你」為工作核心的公司。每天我們起床時，都在思考如何能讓你的生活變得好一點點。而每一天，你們都讓我的生活變得超乎預期的美好。謝謝。」(rc)