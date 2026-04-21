21/04/2026 10:51

【特朗普當政】美國勞工部長查韋斯-德雷默將離任，涉與工作人員存在不當關係遭調查

《經濟通通訊社21日專訊》美國勞工部長洛麗．查韋斯-德雷默即將離任，她涉嫌與工作人員存在不當關係遭調查。



白宮通訊主任Steven Cheung周一（20日）在社交平台上表示，查韋斯-德雷默將離開政府，前往私人機構任職。現任勞工部副部長Keith Sonderling將擔任該部門代理部長一職。



查韋斯-德雷默被指與一名工作人員存在不當關係、涉嫌出差欺詐以及在工作場所飲酒而成為勞工部監察長辦公室的調查對象。



一份提交給監察長的投訴指控其高級助手捏造出差行程，以便讓部長有時間陪伴家人和朋友。查韋斯-德雷默還被指控多次邀請一名工作人員到其酒店房間。在勞工部監察長調查這些指控期間，幾名助手已被安排行政休假。勞工部否認這些指控。



隨著11月中期選舉臨近，特朗普所在的共和黨在保住對國會控制方面挑戰艱巨，查韋斯-德雷默是近期內閣成員離職潮中的最新一個。民調顯示，選民對特朗普的經濟議程不滿情緒升溫，大多數選民也不認可他攻擊伊朗。(rc)