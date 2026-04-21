21/04/2026 13:24

【中東戰火】伊朗停火前景不明朗，金價跌穿4800關口

《經濟通通訊社21日專訊》市場權衡伊朗戰爭談判前景，地緣政治風險難料，拖累金價走低。現貨金周二（21日）曾跌0.6%，每盎司跌破4800美元大關。金價現報每盎司4793.80美元。



報道指，美國副總統萬斯正前往巴基斯坦參加新一輪和談，而伊朗在早前表示猶豫後，亦正派代表團出席。不過，美國總統特朗普表示，為期兩周的停火協議將於華盛頓時間周三（22日）晚間屆滿，且不太可能延長。



Motilal Oswal大宗商品分析師Manav Modi表示，市場對於停火屆滿前能否達成和平協議仍感到不安，雙方發出的矛盾訊號加劇市場波動。在政局及政策前景不明朗下，預料金價短期持續承壓。(rc)