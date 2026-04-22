26,163.24
-324.24
(-1.22%)
8,801.78
-141.76
(-1.59%)
4,106.26
+21.18
(+0.518%)
4,799.63
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15,177.29
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78,087.4300
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(2.294%)
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22/04/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3529，英國3月CPI按年升3.3%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.291
|98.394
|-0.103
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.34/38
|159.20/24
|159.36/40
|歐元/美元
|1.1752/56
|1.1754/58
|1.1741/45
|英鎊/美元
|1.3527/31
|1.3525/29
|1.3505/09
|美元/瑞郎
|0.7798/02
|0.7796/00
|0.7805/09
|美元/加元
|1.3645/49
|1.3650/54
|1.3661/65
|澳元/美元
|0.7163/67
|0.7168/72
|0.7150/54
|紐元/美元
|0.5915/19
|0.5919/23
|0.5891/95
|美元/人民幣
|6.8220/24
|6.8210/14
|6.8215/19
|美元/港元
|7.8316/20
|7.8313/17
|7.8303/07
*上述報價只供參考用