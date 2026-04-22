22/04/2026 09:10

【中東戰火】伊朗大使：只要美國結束海上封鎖，德黑蘭就恢復和談

《經濟通通訊社22日專訊》美國特朗普政府再次延長美伊停火，等待伊朗重返談判桌。伊朗駐聯合國大使Amir Saeid Iravani稱，如果美國結束海上封鎖，伊朗代表就將前往伊斯蘭堡，舉行次輪談判。



該大使更強調，已有跡象表明美國準備結束其海上封鎖。他指出，如果美國想要政治解決，伊朗已經做好了準備；如果美國想要戰爭，伊朗也做好了準備。



伊朗法爾斯通訊社則引述伊朗武裝部隊聲明稱，伊朗軍隊「處於全面戒備狀態，手指已經扣在扳機上」，一旦遭到任何侵略或攻擊，伊朗將立即並強力打擊預先指定的目標。



*特朗普：解除封鎖將永不可能達成協議*



不過，特朗普在社交媒體平台Truth Social上發帖稱，如果美國解除封鎖，「就永遠不可能與伊朗達成協議，除非我們把這個國家其余部分也炸掉。」



特朗普稱，伊朗希望美國解除海上封鎖，因為這讓他們每天損失5億美元。(jf)



