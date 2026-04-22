22/04/2026 08:35

【開市Ｇｏ】伊朗拒派代表和談，紫金績後訂派息承諾，寧德時代再遭股東套現

【要聞盤點】



1、美國總統特朗普在社交平台發文指，應巴基斯坦請求，美方將暫緩對伊朗軍事打擊，並延長停火期限，直至伊朗正式提交方案並完成談判為止。但延長期間，美軍會繼續維持對霍爾木茲海峽的嚴密海上封鎖。



2、伊媒報道指，伊朗正式拒絕出席周三伊美談判。白宮表示，副總統萬斯及美方談判代表團不會於周二前往巴基斯坦，相關安排仍存在不確定性。



3、獲美國總統特朗普提名為下任聯儲局主席的沃什，周二（21日）出席參議院銀行委員會確認聽證會。他在證詞中堅決捍衛制定貨幣政策的獨立性，強調特朗普從未要求他對任何息口決定作出承諾，即使面對相關要求亦絕不妥協，並表明自己絕不會成為政治「扯線木偶」。



4、美國商務部周二（21日）公布，3月零售銷售按月升1.7%，為2023年1月以來最快增速，大幅高於市場預期1.4%，前值亦上修至0.7%。分析師警告，部分增長來自消費者提前囤貨，而非持續消費動能。



5、國務院日前印發《關於推進服務業擴能提質的意見》，力爭2030年服務業總規模邁上100萬億元台階。意見提出建設高質量行業數據集、有序推進算力及邊緣算力布局，並深入實施「人工智能+」行動，加快智能編程工具研發及大模型、智能體服務採購。



6、中國工信部召開製造業企業座談會，指要以更大力度超前布局未來產業，將支持開展太空算力技術前瞻性研究，並有序推動太空算力產業發展。



7、香港交易所據悉計劃2027年初推出恒生指數「零日期權」合約。



8、美國證券交易委員會主席表示，正密切關注私募信貸領域顯現的壓力，該領域資訊不透明或構成問題。



9、蘋果公司行政總裁庫克亮相員工大會，試圖平息外界對其卸任行政總裁原因的猜測。他指目前身體健康，並計劃長期擔任執行董事長。



【焦點股】



石油股：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)

- 美伊新一輪會談計劃預計破裂，特朗普延長停火期並維持海上封鎖

- 布蘭特期油徘徊在100美元水平



寧德時代(03750)

- 發布新一代「神行」超充電池，可在六分鐘內將電量從10%充至98%

- 中石化據報計劃減持逾一半寧德時代持股



紫金礦業(02899)

- 首季盈利201億人幣升98%，收入升25%

- 訂3年股東分紅回報規劃，累計派息不少於可供分配利潤35%



山東墨龍(00568)

- 首季盈利558萬人幣升3%，收入升1.3倍



ASMPT(00522)

- 首季盈利按季跌71%按年增逾1.9倍，AI需求強勁訂單創四年高



北海集團(00701)、中漆集團(01932)

- 實控人關聯方增持北海集團觸發連環要約收購，兩股今早復牌



範式智能(06682)

- 擬折讓12%配股籌資15.56億元



紫金黃金國際(02259)

- 首季盈利8億美元升3.8倍，收入升1.3倍



六福集團(00590)

- 第四季度零售值升19%，同店銷售升33%



福耀玻璃(03606)

- 首季盈利17億人幣跌16%，收入升5%



牧原股份(02714)

- 首季盈轉虧12億人幣，收入跌17%





【油金報價】



紐約期油上升1.07%，報90.63美元/桶



布蘭特期油上升3.75%，報99.06美元/桶



黃金現貨上升0.38%，報4,738.10美元/盎司



黃金期貨上升0.78%，報4,756.54美元/盎司