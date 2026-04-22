22/04/2026 16:45

周大福(01929)第四財季零售值跌1.5%，港澳同店銷售升40%

《經濟通通訊社22日專訊》周大福(01929)公布，截至今年3月底止三個月（第四財季），零售值按年跌1.5%。其中內地零售值按年跌8.2%；香港、澳門及其他市場零售值則升56.5%。內地同店銷售升0.2%；港澳市場同店銷售升40.1%，其中香港上升36.8%，澳門則上升50.1%。



周大福表示，期內外部不確定性加劇，以及黃金價格處於前所未有的高位且波動顯著的背景下展開，對消費者購買行為造成影響。



季內，周大福於內地選擇性地開設13個周大福珠寶零售點，並關閉141個零售點，淨關閉128個零售點。於香港、澳門及其他市場，則分別在香港開設1個和在其他市場開設2周大福珠寶零售點。



至於2026財政年度，公司淨關閉969個周大福珠寶零售點。(rh)