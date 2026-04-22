22/04/2026 11:41
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息升3.3厘報2.48厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.47631厘，升3.345基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.56923厘，跌0.232基點。
隔夜息報2.37226厘，跌17.179基點；一周拆息升3.059基點，報2.49482厘，兩周則升1.602基點，報2.53048厘。長息方面，六個月拆息跌0.072基點，報2.75696厘，一年期則升1.154基點，報3.01708厘。
港元匯價今日在7.8328-7.8299之間上落，最新報7.8305。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.37226厘，跌17.179基點；一周拆息升3.059基點，報2.49482厘，兩周則升1.602基點，報2.53048厘。長息方面，六個月拆息跌0.072基點，報2.75696厘，一年期則升1.154基點，報3.01708厘。
港元匯價今日在7.8328-7.8299之間上落，最新報7.8305。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.37226
|-17.179
|一周
|2.49482
|+3.059
|兩周
|2.53048
|+1.602
|一個月
|2.47631
|+3.345
|兩個月
|2.49167
|-0.071
|三個月
|2.56923
|-0.232
|六個月
|2.75696
|-0.072
|一年
|3.01708
|+1.154
資料來源：香港銀行公會