22/04/2026 10:50

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 柏瑞投資：油價波動對亞洲信用債市衝擊可控

▷ 約85%-90%債券發行商對油價直接敏感度低

▷ 地緣政治發展料續主導市場情緒 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》柏瑞投資亞洲固定收益聯席主管Omar Slim分析近期伊朗局勢，以及其對亞洲債券市場的潛在影響。亞洲市場當前的主要風險包括石油及天然氣價格上升（尤其是油價），以及整體市場風險情緒轉弱。亞洲為中東原油的重要進口地區，當中大部分需經霍爾木茲海峽運輸。但相關事件對區內各國的影響各不相同，例如作為原油淨出口國的馬來西亞反而有望受惠。信用債券方面，柏瑞投資所覆蓋的信用債券分析顯示，約85%至90%的債券發行商對油價的直接敏感度偏低；其餘部分雖存在一定程度的風險，但整體影響普遍較溫和。因此，油價波動對亞洲信用債券市場的直接衝擊仍屬可控範圍。*亞洲多家央行轉為偏向鷹派立場，能源及金融板塊仍存投資機會*戰事引發的一項顯著變化，是市場對全球及區內貨幣政策預期的重新定價。聯儲局暫時可能維持利率不變；倘若減息，亦較大機會落在年底。亞洲方面，中東局勢已令多家央行轉為偏向鷹派的立場，尤其是菲律賓央行及韓國央行。儘管面對上述挑戰，市場仍不乏投資機遇。能源板塊中部分領域有望受惠於當前環境，而金融板塊亦不難發現良好投資機會。*需留意需求減弱及經濟衰退風險，AI基建投資相關信貸壓力浮現*展望未來，地緣政治發展料將繼續主導市場情緒及價格走勢。通脹壓力已清晰浮現，但其會否持續發展，主要取決於能源供應干擾何時結束，尤其是霍爾木茲海峽的局勢變化。除此以外，市場亦需留意衝突可能引發的其他潛在風險，包括需求減弱甚至經濟衰退的壓力。雖然此情況不屬於柏瑞投資的基本情景預測，但仍需對相關風險提高警惕。另一項值得關注的議題是隨著市場加速人工智能的基建投資，部分相關領域的信貸壓力正逐步浮現，並造就明顯的贏家與輸家。整體而言，亞洲市場相對上較能抵禦有關衝擊，但從全球信貸角度而言，這仍是一個不容忽視的重要主題。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。