22/04/2026 15:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富達調查：35%香港投資者因市場波動暫停投資

▷ 香港女性投資者暫停投資比例達40%

▷ 56%香港投資者預計增加AI投資，高於全球平均 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》近期中東局勢持續緊張，令市場波動加劇，並對能源價格、通脹及全球經濟增長前景增添不確定性。在此背景下，富達國際發表最新《2026全球投資者研究》調查，發現本港投資者傾向暫停投資，而歐洲投資者則更專注長線投資，不受波動市況影響其投資策略。*港女性按兵不動比例達四成，荷蘭瑞士日本投資者傾向維持長線紀律*地緣政治風險及供應鏈受阻，持續加劇短期市場不明朗因素，各地投資行為亦見分化。香港投資者(35%)傾向暫停投資，比例高於全球平均(21%)，香港女性投資者比例更達四成。相較之下，四分之一(25%)全球投資者表示，市場波動不會影響其投資行為，並在短期市況起伏下堅守長線投資紀律，其中以荷蘭(37%)、瑞士(35%)、日本(33%)最為顯著。此外，19%全球投資者會在調整投資組合前尋求意見，尤以意大利(27%)、法國(23%)、澳洲和德國(各22%)較為顯著。整體全球受訪者中，僅7%表示會因為波動立即拋售受影響的投資。部分投資者視市場波動為投資機遇。14%全球受訪者在受影響行業或地區尋找入市機會，另有14%則將資金配置至未受波動影響的行業，其中新加坡投資者表現尤其積極。*亞太投資者偏好本地市場，港人對AI前景樂觀*調查又顯示投資者持續偏好本地市場，亞太區投資者配置本地市場的資金比例高達61%，高於全球平均(56%)及歐洲平均(52%)。香港投資者投放五成投資組合資金於中港市場，其次為美國(19%)及全球市場(7%)。這反映投資者對本地市場的熟悉度及信心，但亦凸顯地區配置過於集中的風險。事實上，透過跨市場及跨資產類別分散投資，有助管理風險及捕捉更廣泛機遇。展望未來，亞太區各市場的投資者均視科技及人工智能(AI)為最具吸引力的行業，63%本港受訪者預期未來12個月科技及AI可帶來理想回報，明顯領先能源(36%)及醫療保健(35%)，鞏固AI作為主要結構性增長主題的地位。儘管市場關注AI相關投資是否存在泡沫風險，僅有不足一半(45%)亞太區投資者預期AI行業短期內出現顯著調整；香港投資者對AI投資前景樂觀，56%投資者預計將增加AI投資，高於全球平均水平(43%)。同時，本港投資者預料美國及中國內地市場帶來最好的AI投資機會。(wa)