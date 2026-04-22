22/04/2026 11:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順指美伊衝突凸顯環球投資級債券價值

▷ 主動管理環球投資級債券具吸引力

▷ 高初始收益率及存續期提供回報緩衝 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》景順全球投資級共同負責人文家輝指，美伊衝突進一步凸顯環球投資級別債券的價值：儘管地緣政治及能源市場出現顯著衝擊，信貸市場整體仍然有序，市場調整更多體現在利率變動上，而非信貸利差出現失序的重新定價。*整體收益率明顯上升，存續期或提供額外對沖*整體收益率的明顯上升，已實質改善入市時機，回報並不需要依賴利差收窄；票息及利息收入本身已可成為主要回報來源。若經濟增長轉弱，存續期或可提供額外對沖，使投資級別債券成為在多種市場情景下，維持投資部署的較均衡方式之一。在此背景下，主動管理的環球投資級別債券具備相當吸引力，尤其相對於缺乏動態風險管理的被動方法，或波動性更高、收入穩定性較低的高風險資產類別。*或較長時間處利率高企環境，利差較預期更具韌性*受前端無風險利率大幅上升帶動，整體收益率急升，從收入角度而言，未來回報潛力已有所改善。不過，中東衝突的持續時間及其影響仍存在不確定性。各國央行仍致力於穩定通脹預期，即使這會對經濟增長帶來影響，因此很可能較長時間處於利率高企的環境。不過，並不認為歐洲和英國市場所預期的加息會完全實現。從利差角度來看，市場整體依然表現穩定。利差僅因衝突小幅擴大，且在部分範疇，考慮到宏觀衝擊的規模和初始估值，其表現較市場預期更具韌性。關鍵在於，環球投資級別債券毋須利差大幅收窄即可具備吸引力，現時的收益率水平已提供了有力的回報緩衝。*收益、質素及存續期具獨特結合優勢，滯脹不會削弱價值*部分投資者關注滯脹風險。滯脹確實是當前最核心的宏觀風險，主要源於能源價格上升、通脹壓力持續，以及央行的應對措施較年初市場預期更趨鷹派。然而，這並不會削弱環球投資級別債券的價值。相較於評級較低的信貸資產，環球投資級別債券在收益、質素及存續期方面具備獨特的結合優勢。在此環境下，有三大關鍵因素：較高的初始收益率，對利差波動有更強的緩衝作用；投資級別發行人一般更能承受經濟放緩及融資條件收緊；若經濟增長顯著不及預期，政府債券的存續期有助為回報提供對沖。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。