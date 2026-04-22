22/04/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶41點子，報6.8635
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8635，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約400點，上個交易日報6.8594。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8635
|+41.00
|1歐元/人民幣
|8.0362
|-203.00
|100日圓/人民幣
|4.2976
|-89.00
|1港元/人民幣
|0.8764
|+5.20
|1英鎊/人民幣
|9.2446
|-43.00
|1澳元/人民幣
|4.8966
|-72.00
|1紐元/人民幣
|4.0360
|-7.00
|1新加坡/人民幣
|5.3738
|-106.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7689
|-158.00
|1加元/人民幣
|5.0082
|-2.00
|1人民幣/林吉特
|0.5771
|-2.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9933
|-1.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4062
|+154.00
|1人民幣/韓元
|216.6100
|+123.00