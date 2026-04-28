22/04/2026 17:43

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 廣東省發布行動方案，重點布局人形機器人設計製造及關鍵技術

▷ 支持開源鴻蒙操作系統生態，建設開源社區及適配中心

▷ 人工智能賦能低空經濟，建設智能網聯系統及管理體系 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》廣東省人民政府辦公廳發布關於印發《廣東省加快推進人工智能全域全時全行業高水平應用行動方案》的通知。其中，在「人工智能+」智能機器人方面，《方案》提出重點布局人形機器人設計製造，推動人工智能與機器人「大腦」「小腦」及機身協同研發，突破多模態感知融合、自適應決策等關鍵技術。深化人工智能在機器人生產製造全流程應用，重點攻關機器人人機交互與決策規劃、生成式大模型、人形機器人全身協同控制等核心技術。在「人工智能+」腦機接口領域，《方案》提出研發新型類腦算法，開展類腦計算架構與神經形態芯片研究，構建低功耗、高性能通用類腦智能計算系統。推動腦機接口和具身智能等人工智能前沿技術的融合，支持腦控康復用人形機器人、外骨骼、機械臂、義肢假體等外圍設備研發。「人工智能+」軟件信息方面，加快建設國內領先的開源社區和開源鴻蒙適配中心，支持基於開源鴻蒙的機器人等多領域操作系統生態發展，多點協同推進覆蓋操作系統與行業應用的智能開源生態體系建設。培育面向垂直領域的智能體開發平台。「人工智能+」低空經濟方面，以人工智能賦能「廣州、深圳、珠海創新引領，周邊城市協同」的低空製造體系差異化發展。建設低空智能網聯系統，構建「低空數字底座+低空智慧應用」體系，實現全省空域動態管理、航線智能劃設，推行飛行活動「一站式」線上服務和全流程動態監管。加快人工智能與低空場景應用融合，推動低空交通出行、低空物流、低空巡檢、城市治理等各類低空飛行活動安全有序。(wn)