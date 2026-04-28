22/04/2026 11:27

【ＡＩ】阿里巴巴發布千問AI數字人形象「千問小酒窩」，將接入淘寶、飛豬等生態應用

《經濟通通訊社22日專訊》阿里巴巴(09988)今日正式發布生態級AI助手「千問小酒窩」。作為阿里千問AI的統一數字人形象，其不僅在千問App中，未來將陸續接入淘寶、飛豬等阿里生態各應用，成為覆蓋工作與生活場景的統一AI生活助手。



據介紹，不論是解難題、做規劃，還是訂餐、買票、打車，用戶都能在千問App裏找到千問小酒窩，通過簡單對話輕鬆「辦事」。與傳統的聊天機器人不同，「千問小酒窩」作為生態級AI助手的核心競爭力在於其強大的行動能力。依託阿里豐富的商業生態，用戶僅需下達任務，即可完成從需求理解到交易支付再到履約交付的完整鏈路，讓複雜任務在對話中一氣呵成。(jq)