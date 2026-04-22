22/04/2026 17:50

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▷ 分产业：一产增3.4%、二产5.2%、三产6.0%

▷ 工业增5.6%、固投增7.6%、消费增5.5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》上海市統計局官網今日發布2026年一季度上海市國民經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，一季度，全市實現地區生產總值13526.91億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.9%，增速高於全國水平的5%。分產業看，第一產業增加值21.33億元，增長3.4%；第二產業增加值2509.32億元，增長5.2%；第三產業增加值10996.26億元，增長6.0%。*上海首季工業增加值增5.6%，固投增7.6%*一季度，全市規模以上工業總產值同比增長5.6%。從行業產值完成情況看，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值同比增長15.2%，汽車製造業產值增長12.7%，專用設備製造業產值增長10.6%，電氣機械和器材製造業產值增長9.5%。一季度，全市固定資產投資同比增長7.6%。分領域看，工業投資同比增長22.8%，快於全市固定資產投資增速15.2個百分點；城市基礎設施投資增長13.7%。一季度，全市房地產開發投資同比增長0.1%；新建商品房銷售面積397.32萬平方米，同比持平。*上海首季消費品零售總額增5.5%，CPI漲0.6%*一季度，全市實現社會消費品零售總額4281.49億元，同比增長5.5%。分類別看，限額以上單位中，服裝、鞋帽、針紡織品類零售額增長10.0%，通訊器材類增長6.4%，糧油、食品類增長5.4%，體育、娛樂用品類增長19.4%。從零售業態看，限額以上網上商店零售額同比增長11.2%。一季度，全市居民消費價格(CPI)比上年同期上漲0.6%，扣除食品和能源價格的核心CPI上漲1.1%。3月份，全市居民消費價格同比上漲0.7%。一季度，全市工業生產者出廠價格比上年同期下降1.0%，工業生產者購進價格上漲0.4%。3月份，全市工業生產者出廠價格同比下降0.3%，工業生產者購進價格上漲1.6%。(jq)