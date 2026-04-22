22/04/2026 10:27
《Ａ股焦點》紫金礦業首季盈利升近1倍至超200億元，惟AH股均走低
《經濟通通訊社22日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)4月21日晚間發布公告稱，2026年第一季度實現營業收入984.98億元（人民幣．下同），同比增長24.79%；歸屬於上市公司股東的淨利潤200.79億元，同比增長97.5%，這是公司一季度盈利首次超過200億元。
紫金礦業表示，業績變動主要由於公司礦產金、碳酸鋰產量同比增長，礦產銅產量受卡莫阿-卡庫拉權益銅產量下滑影響同比有所下降；公司主營金屬品種價格同比上漲，價格紅利充分釋放，推動經營業績顯著提升。
公告顯示，今年一季度，紫金礦業實現礦產金23.5噸，同比增加23%；實現礦產銅26萬噸，以及當量碳酸鋰產量1.6萬噸。公司預計，2026年當量碳酸鋰產量將達12萬噸，並規劃至2028年提升至27萬-32萬噸，屆時將成為全球最大的鋰礦生產商之一。
紫金礦業A股今日高開低走，現跌0.34%，報35.54元；H股亦跌0.63%。(wn)
紫金礦業表示，業績變動主要由於公司礦產金、碳酸鋰產量同比增長，礦產銅產量受卡莫阿-卡庫拉權益銅產量下滑影響同比有所下降；公司主營金屬品種價格同比上漲，價格紅利充分釋放，推動經營業績顯著提升。
公告顯示，今年一季度，紫金礦業實現礦產金23.5噸，同比增加23%；實現礦產銅26萬噸，以及當量碳酸鋰產量1.6萬噸。公司預計，2026年當量碳酸鋰產量將達12萬噸，並規劃至2028年提升至27萬-32萬噸，屆時將成為全球最大的鋰礦生產商之一。
紫金礦業A股今日高開低走，現跌0.34%，報35.54元；H股亦跌0.63%。(wn)