22/04/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌54點子，止兩連升報6.8219

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8219，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，止兩連升，全日在6.8201至6.8252之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升50點子，報6.8239。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8635，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約400點。



市場人士表示，中東地緣局勢仍複雜多變，美元維持在相對高位運行，人民幣短期料無方向，直至外部不確定性下降。一中資行交易員稱，美元短期可能還是震盪，估計要FED新主席上台後才會選擇方向，「人民幣中期還是看升值，只是節奏問題」。



星展銀行認為，美伊雙方都希望增加談判籌碼，這可能加劇市場波動，但美元反彈可能受限，畢竟衝突升級的可能性尚不大。(jq)