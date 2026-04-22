22/04/2026 09:41

【風雲人物】庫克亮相蘋果員工大會平息猜測，稱「我身體健康！」

《經濟通通訊社22日專訊》將於今年稍後卸任蘋果CEO一職的庫克周二（21日）對員工表示，他身體健康，並計劃長期擔任執行董事局主席。



庫克在與全體員工的會議上發表上述言論。先前蘋果宣布，CEO一職將於9月1日移交給特納斯。兩名高層在加州庫比蒂諾蘋果總部召開這場會議，討論內容涵蓋AI、產品計劃和設計。



65歲的庫克表示：「我很興奮能繼續以執行董事局主席的身份在蘋果任職。我身體健康，精力充沛，我計劃在新職位長期任職。」



庫克的這番言論顯示出他試圖平息外界對他卸任原因的猜測。儘管特納斯多年來一直被視為CEO一職的接班人，但庫克此前從未暗示過自己即將卸任。



庫克在會議上說：「我會盡我所能，以需要的任何方式支持約翰（特納斯）。我會隨時提供我的知識和經驗，並隨時作為一個可以交流想法的對象。蘋果將始終是我最重要的優先事項。這是我的立身之本，我無法想像沒有蘋果的生活。」



特納斯：蘋果即將再次改變世界



即將上任的特納斯則表示：「我尤其興奮能在這個時刻接任這一職位，因為我可以告訴大家，我們即將再次改變世界。」



他稱，AI將創造幾乎無限的潛力。蘋果將不斷釋放新的可能性，為產品和服務創造全新的機遇。(rc)