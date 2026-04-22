22/04/2026 10:54

【中東戰火】騙徒冒充伊朗當局，表示支付加密貨幣就能安全通過霍爾木茲海峽

《經濟通通訊社22日專訊》路透社報道，希臘海事風險管理公司MARISKS發出警告，部分航運公司收到詐騙訊息，對方承諾只要支付加密貨幣就能讓船隻安全通過霍爾木茲海峽。



MARISKS表示，有不明身分人員冒充伊朗官方機構，向部分航運公司發送訊息，以辦理「通行許可」為由，要求以比特幣、泰達幣等加密貨幣繳納通行費。不過，此類訊息純屬詐騙，並非由伊朗官方發出。



截至目前，伊朗方面尚未就此作出回應。



本月18日，伊朗曾短暫開放霍爾木茲海峽並實施檢查，期間有多艘船隻試圖通行。但至少包括一艘油輪在內的兩艘船報告，遭伊朗方面開火，被迫折返。



MARISKS稱，這些試圖通過海峽但遭開火的船隻中，至少有一艘是上述詐騙訊息的受害者。(rc)