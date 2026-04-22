22/04/2026 10:54

【ＡＩ】美國佛羅里達州就校園槍擊案對OpenAI展開刑事調查

《經濟通通訊社22日專訊》美國佛羅里達州總檢察長烏斯邁爾周二（21日）表示，該州將對OpenAI及AI應用ChatGPT展開刑事調查，調查內容涉及去年發生在佛羅里達州立大學的一宗致命槍擊案，該案造成兩人死亡。



去年4月，一名槍手在佛羅里達州立大學槍殺兩人，隨後被警方擊斃並送往醫院。該嫌疑人被控多項謀殺和謀殺未遂罪名。



烏斯邁爾在新聞發布會上表示：「這款聊天機械人會建議槍手使用哪種槍支，哪種彈藥適合哪種槍支，以及槍支在近距離是否有效，如果屏幕另一端的人是真人，我們會以謀殺罪起訴他。」



烏斯邁爾的辦公室表示，調查將確定「OpenAI是否應對ChatGPT在槍擊事件中的行為承擔刑事責任。」



佛羅里達州檢察署已向OpenAI發出傳票，要求提供一些資訊和記錄。



*OpenAI：公司不承擔任何責任*



不過，OpenAI發言人表示，槍擊事件是一場悲劇，但該公司對此不承擔任何責任。在得知此事後，OpenAI識別出一個據信與嫌疑人有關的ChatGPT帳戶，並「主動將此資訊分享給執法部門。」



他聲稱：「在本案中，ChatGPT對問題提供基於事實的回答，這些資訊在網路上的公共資源中廣泛存在，並未鼓勵或宣傳任何非法或有害的行為。」(rc)