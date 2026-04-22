22/04/2026 08:41

紫金黃金國際(02259)首季盈利8億美元，升3.8倍，收入升1.3倍

《經濟通通訊社22日專訊》紫金黃金國際(02259)公布，截至3月31日止第一季盈利約8.07億元（美元．下同），升3.8倍。



該集團指，營業收入20.6億元，升1.3倍，經營活動所得現金流量淨額升至12.2億元，於3月底資產負債率降至28.19%。該集團首季礦產金13.46噸，全維持成本為每1638元，比去年度升9%主因黃金價格大幅上漲，以金價為計算基準的權益金相應增加所致。該集團指，第二季度將繼續增加勘探力度，加快實施技改項目，致力控制成本，優化內部控制及公司治理，以及推進收購Allied Gold Corporation。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告