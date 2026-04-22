22/04/2026 08:04

紫金礦業(02899)3年股東分紅回報規劃，累計派息不少於可供分配利潤35%

《經濟通通訊社22日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，由今年至2028年度的3年股東分紅回報規劃，在滿足現金分紅條件前提下，由今年至2028年度以現金方式累計分配利潤原則上不少於期內累計可供分配利潤的35%。



該集團指，每年度至少進行一次利潤分配，董事會可以根據經營情況和資金需求情況提議進行中期現金分紅，也可考慮採取送紅股和公積金轉增股本等方式進行分配。至於現金分紅條件為當年淨利潤在彌補虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以後可供分配利潤為正值，且審計機構對年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告時，集團須提出現金分配方案，但如發生重大投資計劃或重大現金支出等特殊情況除外。(wh)