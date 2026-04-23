23/04/2026 17:46

《外圍焦點》美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》受中東戰火暫時降溫及企業季績表現強勁刺激，美股三大指數昨日全線收高，納指創盤中新高之外，亦與標指同創收市新高。道指收市升340.65點或0.69%，報49490.03點；標指升73.89點或1.05%，報7137.9點；納指升397.6點或1.64%，報24657.57點。港股方面，恒生指數收市報25915，跌248點或0.9%，成交2554億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由181.8萬降至181.6萬；首次申請失業救濟金人數料由20.7萬升至21萬。9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由52.3升至52.5；4月綜合採購經理人指數料由50.3升至50.6；4月服務業採購經理人指數料由49.8升至50.6。11:00pm，美國公布4月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由11降至10。



在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特(US.CMCSA)、英特爾(US.INTC)等。(wa)