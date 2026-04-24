25,978.07
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23/04/2026 09:06
歐元兌美元報1.1712，德國下調今年GDP增長預測由1%降至0.5%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|98.590
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.30/34
|159.47/51
|159.47/51
|歐元/美元
|1.1710/14
|1.1703/07
|1.1703/07
|英鎊/美元
|1.3507/11
|1.3497/01
|1.3499/03
|美元/瑞郎
|0.7841/45
|0.7847/51
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7160/64
|0.7155/59
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|紐元/美元
|0.5905/09
|0.5902/06
|0.5902/06
|美元/人民幣
|6.8273/77
|6.8267/71
|6.8278/82
|美元/港元
|7.8323/27
|7.8323/27
|7.8332/36
上述報價只供參考用