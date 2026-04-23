23/04/2026 16:37

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年1-3月失業率3.7%，低於市場預期3.8%

▷ 同期就業不足率由1.7%降至1.6%

▷ 總就業人數減少7300人，勞動人口減少5300人 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2026年1月至3月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2025年12月至2026年2月的3.8%下跌至2026年1月至3月的3.7%，市場預期為3.8%。就業不足率亦由2025年12月至2026年2月的1.7%下跌至2026年1月至3月的1.6%。與2025年12月至2026年2月比較，在2026年1月至3月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中住宿服務業有較明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。總就業人數由2025年12月至2026年2月的3,663,000人，下跌至2026年1月至3月的3,655,700人，減少約7300人。同期的總勞動人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，減少約5300人。失業人數（不經季節性調整）由2025年12月至2026年2月的134,700人上升至2026年1月至3月的136,600人，增加約1900人。同期的就業不足人數則由63400人下跌至60100人，減少約3300人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2026年1月至3月經季節性調整的失業率較上1個3個月期間進一步微跌0.1個百分點至3.7%。與此同時，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。展望未來，孫玉菡表示，香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。(ul)