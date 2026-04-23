23/04/2026 16:34

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▷ 雜項服務、交通、電力等價格上漲，耐用物品、衣履下跌

▷ 首季綜合CPI按年升1.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》統計今日公布2026年3月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年3月份整體消費物價與1年前同月比較，上升1.7%，低於市場預期1.9%，較2026年1月份及2月份合計的平均升幅（1.5%）為高。綜合消費物價指數在2026年3月份的按年升幅為1.7%，與2026年2月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年3月份的按年升幅為1.6%，亦與2026年2月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年3月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2026年2月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年3月份的按年升幅分別為1.6%、1.8%及1.8%，而2026年1月份及2月份合計的平均升幅均為1.4%，2026年2月份的相應升幅則分別為1.6%、1.8%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年3月份的按年升幅分別為1.4%、1.6%及1.7%，而在2026年1月份及2月份合計的平均升幅分別為1.1%、1.3%及1.4%，2026年2月份的相應升幅則分別為1.3%、1.6%及1.8%。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年3月止的3個月的平均每月變動率分別為0.2%、0.2%及0.1%，而截至2026年2月止的3個月的相應變動率分別為0.1%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年3月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.1%，而截至2026年2月止的3個月的相應變動率則分別為0.0%、0.1%及0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年3月份錄得按年升幅的類別為雜項服務（上升4.6%）、交通（上升3.9%）、電力、燃氣及水（上升3.9%）、雜項物品（上升2.8%）、煙酒（上升2.1%）、基本食品（上升1.2%）、住屋（上升1.0%），以及外出用膳及外賣（上升0.8%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年3月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.2%），以及衣履（下跌0.7%）。在2026年首季，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.6%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.5%、1.6%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.4%、1.2%、1.5%及1.5%。截至2026年3月止的12個月，綜合消費物價指數較1年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.2%、1.1%及1.1%。政府發言人表示，3月消費物價通脹略有加快，但維持溫和。基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，高於1月及2月合計的1.3%。升幅加快主要是反映國際油價因中東戰事而急升，令各燃料相關項目的價格在當月加快上升。與此同時，其他主要組成項目的價格壓力依然大致受控。展望將來，國際油價高企應將在短期內繼續逐漸傳導至消費物價內的相關項目，最終的影響將取決於中東局勢的走向。不過，由於影響價格壓力的其他因素仍普遍保持受控，這會有助減輕整體通脹的潛在上升壓力。政府已推出短期針對性措施應對最近的燃料價格上升，並會繼續密切監察發展。(ul)