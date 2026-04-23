25,915.20
-248.04
(-0.95%)
4,093.25
-13.01
(-0.317%)
4,786.33
-13.30
(-0.277%)
15,043.45
-133.84
(-0.882%)
77,984.2800
-193.9400
(-0.248%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
23/04/2026 15:07
澳元兌美元報0.7151，澳洲4月製造業PMI初值升至51.0
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.636
|98.590
|0.046
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.67/71
|159.57/61
|159.47/51
|歐元/美元
|1.1701/05
|1.1701/05
|1.1703/07
|英鎊/美元
|1.3489/93
|1.3488/92
|1.3499/03
|美元/瑞郎
|0.7844/48
|0.7850/54
|0.7845/49
|美元/加元
|1.3668/72
|1.3668/72
|1.3670/74
|澳元/美元
|0.7149/53
|0.7149/53
|0.7157/61
|紐元/美元
|0.5885/89
|0.5885/89
|0.5902/06
|美元/人民幣
|6.8316/20
|6.8296/00
|6.8278/82
|美元/港元
|7.8320/24
|7.8321/25
|7.8332/36
上述報價只供參考用