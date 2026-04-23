23/04/2026 19:00

《再戰明天》美國公布密大消費者信心指數，神華國藥洛鉬公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》美國公布密大消費者信心指數，及神華國藥洛鉬公布業績，料為周五（24日）市場焦點。



*日本公布CPI，德國公布IFO-企業信心指數*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周五（24日）7:30am（本港時間．下同），日本公布3月消費者物價指數，年率升幅料由1.3%擴大至1.4%。4:00pm，德國公布4月IFO-企業信心指數，料由86.4降至85.7。10:00pm，美國公布4月密歇根大學消費者信心指數，料由53.3降至48.5。



在本港，明日公布業績的公司有:中國神華(01088)、國藥控股(01099)、洛陽鉬業(03993)等。(wa)