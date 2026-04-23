23/04/2026 16:59

新火集團(01611)料非美元穩定幣佔比可達一成，內地最終會批准人民幣穩定幣

《經濟通通訊社23日專訊》新火集團(01611)首席執行官翁曉奇表示，對於本港月中發出首批穩定幣牌照，在樂觀估算下，以歐元、港元，甚至黃金為基礎的非美元穩定幣，佔整體穩定幣比例可達10%，亦稱在長尾（即個別數量不多但種類多、累積總量不少）的商業應用，需要差異化的穩定幣，支持細分應用場景。



金管局明言只會發出少量穩定幣發行人牌照，翁曉奇表示他們不會直接申請作為發行人，不過他們正在籌備支援港元穩定幣的出入金、交易、資管和托管等服務，目前等待港元穩定幣開始成型。



至於近期正式加入新火集團，擔任首席經濟學家的前東北證券首席經濟學家付鵬認為，內地最終會批准人民幣穩定幣發行，但所需時間或會相當長，而香港亦不能冒風險，因此選向發鈔行發牌，而非如美國由非銀行機構發幣。他亦預期，美聯儲局開始收縮流動性影響至年底結束，而比特幣4年周期影響性已經減少，當機構投資者進入數碼資產後，市價波動會開始縮小。(rh)