23/04/2026 11:39
《港元利率》港元拆息繼續升跌互現，一個月拆息報2.49厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息繼續升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.48577厘，升0.946基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.60429厘，升3.506基點。
隔夜息報2.39786厘，升2.56基點；一周拆息跌2.631基點，報2.46851厘，兩周則跌0.131基點，報2.52917厘。長息方面，六個月拆息跌0.922基點，報2.74774厘，一年期則跌1.922基點，報2.99786厘。
港元匯價今日在7.8333-7.8313之間上落，最新報7.8321。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.39786厘，升2.56基點；一周拆息跌2.631基點，報2.46851厘，兩周則跌0.131基點，報2.52917厘。長息方面，六個月拆息跌0.922基點，報2.74774厘，一年期則跌1.922基點，報2.99786厘。
港元匯價今日在7.8333-7.8313之間上落，最新報7.8321。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.39786
|+2.56
|一周
|2.46851
|-2.631
|兩周
|2.52917
|-0.131
|一個月
|2.48577
|+0.946
|兩個月
|2.52708
|+3.541
|三個月
|2.60429
|+3.506
|六個月
|2.74774
|-0.922
|一年
|2.99786
|-1.922
資料來源：香港銀行公會