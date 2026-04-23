23/04/2026 11:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東衝突致資產虧損，VIX波動指數升至30

▷ DWS預計2026-2027年全球經濟增長放緩

▷ DWS看好美德國債孳息率回落及黃金中長期趨勢 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道23日專訊》DWS近日發布本月市場展望，全球首席投資總監Vincenzo Vedda指出，儘管美伊達成短暫停火協議，但全球局勢依然極度脆弱。自衝突爆發以來，各類資產普遍錄得虧損，VIX波動指數一度倍增至30。雖然局勢暫時降溫，但霍爾木茲海峽封鎖的衝擊及供應鏈中斷，料將持續拖累企業盈利與實體經濟活動。*經濟增長放緩與通脹壓力*Vedda強調，中東衝突已使早前對歐洲經濟的樂觀預期變得不合時宜。預計2026年甚至2027年的經濟增長將顯著放緩，且能源價格飆升已推升德國與歐元區通脹。各國央行現正陷於兩難，預期聯儲局將側重「保增長」而傾向進一步減息，歐洲央行則料按兵不動。*投資策略：國債機遇與資產配置*在充滿變數的環境下，DWS建議投資者採取廣泛分散投資，並特別看好以下資產類別：政府債券：認為市場過度計入通脹預期，10年期美國及德國國債孳息率有回落空間，投資者有望賺取資本增值。新興市場主權債券則以約10%的潛在回報維持吸引力。股票市場：標普500指數若回落至6300點邊緣，潛在升幅將大於下行風險。亞洲板塊則呈現兩極化，韓國與台灣市場受惠科技動能，但須警惕地緣政治與美元走強風險。外匯與另類資產：預期美元需求減弱，歐元可望收復失地；黃金雖短期回調，但在各國央行積極增持下，中長期入市機會顯現。此外，替代能源、核能及新一代國防企業等精選板塊，亦被視為衝突後湧現的新機遇。(hl)