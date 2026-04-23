23/04/2026 10:00

《投資特寫－潘恩美》中東局勢升溫衝擊油價，投資者宜著眼長期趨勢與基本面

《投資特寫》中東局勢持續升溫，經霍爾木茲海峽的能源運輸面臨干擾，為環球市場帶來即時的宏觀衝擊。不過，對投資者而言，短期地緣政治風險固然值得關注，但同樣重要的是，不應忽略市場上正在發展的其他長期而具主導性的結構性趨勢。



若衝突能在短期內緩和，富達預期油價於今年餘下時間有望回落，並大致維持在每桶80至85美元水平。事實上，多項緩衝機制已啟動，以減輕能源價格急升的影響，包括國際能源署釋放約4.5億桶戰略原油儲備，以及中國內地動用國內儲備以穩定供應，均有助紓緩市場壓力。



值得留意的是，在危機爆發前，全球宏觀基本面並不疲弱。年初以來，美國在支持性財政政策帶動下，再通脹趨勢逐漸浮現；歐洲及中國內地的經濟前景亦見改善。企業盈利表現受惠於多項結構性因素，整體維持韌性，並有望持續增長。當中，科技板塊尤具吸引力，近期市場波動令部分細分領域估值回落，但盈利能力依然強勁，長線投資價值未有動搖。



截至目前，能源與地緣政治衝擊仍屬可控，各主要經濟體具備吸收相關影響的能力，環球經濟陷入衰退或滯脹的風險仍然有限。在貨幣政策方面，富達預期今年美國聯儲局或減息一次，歐洲央行則可能加息一次，而英倫銀行料維持利率不變。不過，投資者亦需警惕，一旦衝突延續時間超出預期，對經濟體系的實質壓力將逐步浮現。



市場亦開始重新審視能源衝擊對去美元化及全球走向分化等長期趨勢的影響。就去美元化而言，現時約九成外匯交易仍以美元結算，短期內尚未出現具備規模及流動性從而足以取代美元的貨幣。美元或延續偏弱走勢，但其作為全球儲備貨幣的地位，短期內仍難以動搖。



反而，中東局勢更明顯催化的是全球進一步走向分化的趨勢，包括各地區增加國防開支、加快強化能源供應安全，以及更積極保障自身的科技主權。對投資者而言，這意味著必須為投資組合做好應對不確定性上升的準備，加強壓力測試，並避免過度依賴過往的資產相關性。



在經歷一段時間的波動後，市場風險情緒近期出現回暖跡象，投資者開始重新部署，特別關注具較大上行潛力的板塊。然而，無論中東局勢最終如何發展，預料不確定性短期內仍將持續 。在作出投資決策時，投資者宜回歸基本面，並透過地域、主題及另類資產的多元化配置，以及適當的對沖工具，以提升投資組合的整體韌性。《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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