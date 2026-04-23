23/04/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶15點子，兩連跌報6.8650，創逾一周低
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8650，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創4月13日以來逾一周新低，較市場預測偏弱約360點，上個交易日報6.8635。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8650
|+15.00
|1歐元/人民幣
|8.0178
|-184.00
|100日圓/人民幣
|4.2988
|+12.00
|1港元/人民幣
|0.8765
|+0.80
|1英鎊/人民幣
|9.2467
|+21.00
|1澳元/人民幣
|4.9032
|+66.00
|1紐元/人民幣
|4.0441
|+81.00
|1新加坡/人民幣
|5.3680
|-58.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7308
|-381.00
|1加元/人民幣
|5.0079
|-3.00
|1人民幣/林吉特
|0.5770
|-1.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9955
|+22.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4047
|-15.00
|1人民幣/韓元
|216.3600
|-25.00