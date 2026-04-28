23/04/2026 17:17

【ＡＩ】騰訊混元發布並開源Hy3 preview語言模型，Agent等能力大幅提升

《經濟通通訊社23日專訊》騰訊混元今日發布並開源Hy3 preview語言模型。這是一個快慢思考融合的混合專家模型，總參數295B，激活參數21B，最大支持256K上下文長度。



據官方介紹，今年2月，騰訊混元重建了預訓練和強化學習的基礎設施，以及模型追求實用性的三個原則（能力體系化、評測真實性、性價比追求），Hy3 preview是重建後訓練的第一個模型，也是混元迄今最智能的模型，在複雜推理、指令遵循、上下文學習、代碼、智能體等能力及推理性能上實現了大幅的提升。



目前，Hy3 preview已在元寶、CodeBuddy、WorkBuddy、QQ、ima、QQ瀏覽器、騰訊文檔、騰訊樂享等首發上線，並在微信公眾號、騰訊新聞、騰訊自選股、和平精英、騰訊客服等多個產品陸續上線中。另外，Hy3 preview支持接入主流的開源智能體產品，如OpenClaw、OpenCode、KiloCode等，並已上架騰訊雲大模型服務平台TokenHub。(wn)