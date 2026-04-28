23/04/2026 09:25

【ＡＩ】騰訊與阿里巴巴據報洽談投資DeepSeek，估值超200億美元

《經濟通通訊社23日專訊》據美國科技媒體《The Information》引述多位消息人士報道，中國科技巨頭騰訊控股(00700)和阿里巴巴集團(09988)正在洽談投資DeepSeek。



消息人士透露，受強烈市場興趣推動，DeepSeek的目標估值已從最初的至少100億美元上調至逾200億美元，融資規模亦可能隨之擴大。據悉，DeepSeek將中國AI初創公司月之暗面(Moonshot AI)作為部分估值參照基準，後者正以180億美元估值完成新一輪融資。



不過，報道並指，由於DeepSeek長期以來更接近一家致力於開源技術的AI實驗室，而非以盈利為導向的商業公司，其合理估值在中國科技和風投圈內部引發廣泛討論。DeepSeek迄今尚未產生可觀收入，其模型全部開源，面向消費者的聊天機械人亦免費使用。目前洽談仍在進行中，最終估值與融資規模均存在變數。(wn)