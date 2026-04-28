23/04/2026 12:03

【ＡＩ】抖音：下架AI侵權視頻超53.8萬條，處罰違規帳號4000多個

《經濟通通訊社23日專訊》抖音安全與信任中心今日發布公告稱，2026年，抖音持續加強對AI內容的識別能力，強化AI侵權治理。截至目前，針對AI肖像惡搞、AI著作權侵權、AI仿冒蹭熱、AI侵權帶貨等典型違規行為，抖音平台通過開展多輪專項治理行動、暢通用戶舉報反饋渠道，已累計下架AI侵權視頻超53.8萬條，處罰違規帳號4000多個。同時，平台已處置利用「AI霸總」形象誤導、誘導中老年人互動的不當內容3萬多條，帳號1300多個。



其中，針對利用AI技術換臉、盜用肖像或聲音，生成醜化、惡搞或仿冒蹭熱內容，並製作傳播誤導性內容的侵權行為，平台予以重點打擊。目前已累計下架AI仿冒蹭熱視頻超36萬條，處置AI肖像、AI聲音類侵權內容8.5萬條，並對部分嚴重違規的帳號予以禁止投稿、封禁帳號權限等梯度處罰，維護清朗抖音社區生態。(wn)