23/04/2026 14:12

【ＡＩ】字節發布3D生成大模型Seed3D 2.0，提升幾何及紋理材質生成精度

《經濟通通訊社23日專訊》字節跳動今日正式發布新一代更高精度的3D生成大模型Seed3D 2.0。目前Seed3D 2.0技術報告已公開，API也已上線火山引擎。



據介紹，Seed3D 2.0模型在銳利邊緣、薄壁結構和複雜拓撲等幾何生成難點上取得突破。模型採用MoE架構，通過稀疏專家路由，在擴大模型參數量和分辨率的同時控制推理計算量，使模型能生成更豐富的紋理細節和更精確的金屬-粗糙度邊界；此外，模型引入VLM（視覺語言模型）先驗，增強未知光照下的材質分解穩定性與準確性。



在與現有3D生成模型的對比評測中，Seed3D 2.0在幾何生成、紋理材質生成兩項核心指標上均取得SOTA結果(State-of-the-Art，指在某項具體任務或基準測試中表現最優的模型或方法），對複雜結構的還原更加精細，PBR材質的生成也具有更強的真實感和穩定性。(wn)